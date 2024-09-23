Более 3000 предзаказов собрал первый в мире летающий автомобиль Alef

Американская компания Alef Aeronautics в прошлом году представила первый в мире летающий автомобиль. Производство уникальной машины под названием Alef Model A стартует в 2025 году, но в компании уже стали принимать предварительные заказы, сообщает ufocar.ru.

Автомобиль стоимостью около 300 000 долларов захотели приобрести 3200 человек.

По данным компании, модель Alef Model A уже получила свидетельство летной годности Федерального управления гражданской авиации США.

У американской разработки больших крыльев не будет, машине не потребуется и длинная взлетно-посадочная полоса: Мodel A поднимается в воздух при помощи четырех мощных пропеллеров.

Машина может взлетать вертикально и преодолевать пробки. В ближайших планах компании также - выпустить доступный летающий автомобиль Alef Model Z стоимостью всего 35 000 долларов.