Более 3000 предзаказов собрал первый в мире летающий автомобиль Alef

16:31 2024-09-23
Более 3000 предзаказов собрал первый в мире летающий автомобиль Alef

Для взлета Model A не потребуется длинная взлетно-посадочная полоса: машина поднимается в воздух при помощи четырех мощных пропеллеров.

Американская компания Alef Aeronautics в прошлом году представила первый в мире летающий автомобиль. Производство уникальной машины под названием Alef Model A стартует в 2025 году, но в компании уже стали принимать предварительные заказы, сообщает ufocar.ru.

Автомобиль стоимостью около 300 000 долларов захотели приобрести 3200 человек.

По данным компании, модель Alef Model A уже получила свидетельство летной годности Федерального управления гражданской авиации США.

У американской разработки больших крыльев не будет, машине не потребуется и длинная взлетно-посадочная полоса: Мodel A поднимается в воздух при помощи четырех мощных пропеллеров.

Машина может взлетать вертикально и преодолевать пробки. В ближайших планах компании также - выпустить доступный летающий автомобиль Alef Model Z стоимостью всего 35 000 долларов.

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