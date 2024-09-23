48-летний вездеход армии Швейцарии продают в России по цене «Буханки»

16:43 2024-09-23
48-летний вездеход армии Швейцарии продают в России по цене «Буханки»

В свое время эта машина использовалась в вооруженных силах Швейцарии в качестве командирской версии радиосвязи.

Редкий военный вездеход Steyr Puch Pinzgauer 710K, выпущенный 48 лет назад, появился на одном из сайтов объявлений в России, сообщает mosregion.info.

Этот автомобиль сошел с конвейера в 1976 году на австрийском заводе и использовался в ВС Швейцарии в качестве командирской версии радиосвязи.

Несмотря на возраст, машина в отличном состоянии: ее двигатель имеет наработку 860 моточасов, что говорит о минимуме эксплуатации. В России вездеход не состоял на учете, но все документы в порядке, в том числе ПТС и справка-счет.

Steyr Puch Pinzgauer 710K - полноприводный фургон с колесной формулой 4×4. Он оборудован оппозитным бензиновым двигателем, у которого мощность составляет 92 лошадиные силы. В числе дополнительных модернизаций - предпусковой подогреватель, нестандартные шины, пятитонная лебедка.

Продавец оценил уникальный транспорт в 1,8 миллиона российских рублей. Это сопоставимо со стоимостью УАЗ «Буханка» в топовой версии «Экспедиция». 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
16:31

Инга Райтова

Более 3000 предзаказов собрал первый в мире летающий автомобиль Alef

Более 3000 предзаказов собрал первый в мире летающий автомобиль Alef

Для взлета Model A не потребуется длинная взлетно-посадочная полоса: машина поднимается в воздух при помощи четырех мощных пропеллеров.
Инга Райтова
16:20

Инга Райтова

В Японии из праха умерших стали добывать металлы

В Японии из праха умерших стали добывать металлы

Оставшийся при сжигании пепел часто содержит такие ценные металлы, как золото, палладий или титан.
Инга Райтова
16:09

Инга Райтова

Крошечная страна Тувалу смогла сказочно разбогатеть благодаря интернету

Крошечная страна Тувалу смогла сказочно разбогатеть благодаря интернету

Корпорация ICANN в 90-е годы распределила странам двухбуквенные доменные зоны, и Тувалу достался домен «.tv», что оказалось неожиданно выгодным.
Инга Райтова
16:00

Инга Райтова

Жительница Таиланда 2 часа боролась с напавшим на нее питоном

Жительница Таиланда 2 часа боролась с напавшим на нее питоном

Четырехметровая змея весом в 20 килограммов обвила женщину в несколько колец и пыталась задушить, на помощь пришел сосед и спасатели.
Инга Райтова
15:51

Инга Райтова

Американские фермеры напуганы человекоподобным горбатым монстром

Американские фермеры напуганы человекоподобным горбатым монстром

Жители Техаса опасаются, что это чупакабра, которая творит кошмары на фермах и которую ранее видели в странах Ланинской Америки и на юге США.
Инга Райтова
15:36

Инга Райтова

Луна скрывает намного больше воды, чем считалось ранее

Луна скрывает намного больше воды, чем считалось ранее

Предыдущие исследования показали, что в кратерах спутника Земли много льда, а теперь стало известно, что вода распространена и на поверхности.