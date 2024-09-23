48-летний вездеход армии Швейцарии продают в России по цене «Буханки»

Редкий военный вездеход Steyr Puch Pinzgauer 710K, выпущенный 48 лет назад, появился на одном из сайтов объявлений в России, сообщает mosregion.info.

Этот автомобиль сошел с конвейера в 1976 году на австрийском заводе и использовался в ВС Швейцарии в качестве командирской версии радиосвязи.

Несмотря на возраст, машина в отличном состоянии: ее двигатель имеет наработку 860 моточасов, что говорит о минимуме эксплуатации. В России вездеход не состоял на учете, но все документы в порядке, в том числе ПТС и справка-счет.

Steyr Puch Pinzgauer 710K - полноприводный фургон с колесной формулой 4×4. Он оборудован оппозитным бензиновым двигателем, у которого мощность составляет 92 лошадиные силы. В числе дополнительных модернизаций - предпусковой подогреватель, нестандартные шины, пятитонная лебедка.

Продавец оценил уникальный транспорт в 1,8 миллиона российских рублей. Это сопоставимо со стоимостью УАЗ «Буханка» в топовой версии «Экспедиция».