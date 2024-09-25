Американец сбросил 159 килограммов из-за страха перед болезнью

16:32 2024-09-25
Американец сбросил 159 килограммов из-за страха перед болезнью

Теперь ему нужно выкроить 300 тысяч долларов, чтобы удалить излишки появившейся кожи.

Житель штата Южная Каролина за два года похудел на 159 килограммов из-за страха перед сахарным диабетом, сообщает Лента.ру со ссылкой на Jam Press.

Коул Прочаска стал набирать вес в 6 лет. В подростковом возрасте его родители много работали, и о своем питании парень заботился сам: ел очень много бургеров, пиццы и сладостей. 

Когда его вес достиг 267 килограммов, мужчина испугался за свое здоровье и решил похудеть. Он начал питаться салатами и постной говядиной, пить протеиновые коктейли, посещать спортзал и много ходить.

40-летний Прочаска сумел достичь идеального веса, но после похудения осталось много лишней кожи. Три операции по ее удалению стоит 300 тысяч долларов.

Прочаска объявил сбор средств на необходимое хирургическое вмешательство. По его словам, после похудения он стал увереннее в себе. «Люди тебя больше уважают, когда ты в форме», — заявил американец.

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