Эксперт Альтман назвал сроки появления искусственного сверхразума и прихода светлого будущего

16:57 2024-09-25
Эксперт Альтман назвал сроки появления искусственного сверхразума и прихода светлого будущего

По словам главы компании OpenAI, это может наступить «через несколько тысяч дней» или чуть позже.

Руководитель компании OpenAI Сэм Альтман раскрыл сроки развития искусственного интеллекта, сообщает Onliner. by. Бизнесмен считает, что искусственный сверхразум появится довольно скоро: «через несколько тысяч дней».

Альтман, правда, не исключает, что процесс может занять и больше времени, но появление «убер-ИИ» в целом - дело решенное.

По прогнозам специалиста, сверхразум принесет «возможность решать сложные научные проблемы», в том числе медицинские, повышение производительности труда, появление специализированных ИИ-команд.

Альтман также ожидает появления ИИ-наставников для детей, развитие здравоохранения и повышения благосостояния людей в целом. И даже - решения климатических проблем, а также основания космических колоний.

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