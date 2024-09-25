Эксперт Альтман назвал сроки появления искусственного сверхразума и прихода светлого будущего

Руководитель компании OpenAI Сэм Альтман раскрыл сроки развития искусственного интеллекта, сообщает Onliner. by. Бизнесмен считает, что искусственный сверхразум появится довольно скоро: «через несколько тысяч дней».

Альтман, правда, не исключает, что процесс может занять и больше времени, но появление «убер-ИИ» в целом - дело решенное.

По прогнозам специалиста, сверхразум принесет «возможность решать сложные научные проблемы», в том числе медицинские, повышение производительности труда, появление специализированных ИИ-команд.

Альтман также ожидает появления ИИ-наставников для детей, развитие здравоохранения и повышения благосостояния людей в целом. И даже - решения климатических проблем, а также основания космических колоний.