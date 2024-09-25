В Бресте есть такси, где можно спеть в караоке

Возможность исполнить пару-тройку любимых песен в караоке есть у пассажиров города Бреста, сообщает av.by.
Журналисты издания пообщались с горожанами Юрием и Юрием, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки и доставляют пассажиров из точки А в точку Б на семиместных минивэнах Citroen C4 Grand Picasso.
Их автомобили с «шашечками» могут превратиться в настоящие караоке-кабины. По словам таксистов, пассажирам в основном это нравится. Оценили такое новаторство и в ТикТоке, куда они выкладывают видео.
К слову, доплачивать за караоке не нужно: пассажир рассчитывается только за стоимость поездки.
По наблюдениям Юриев, чаще всего такое такси заказывают люди от тридцати лет и старше. И у них даже есть постоянные клиенты, так как услуга действительно пользуется спросом.
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