В Бресте есть такси, где можно спеть в караоке

Возможность исполнить пару-тройку любимых песен в караоке есть у пассажиров города Бреста, сообщает av.by.

Журналисты издания пообщались с горожанами Юрием и Юрием, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки и доставляют пассажиров из точки А в точку Б на семиместных минивэнах Citroen C4 Grand Picasso.

Их автомобили с «шашечками» могут превратиться в настоящие караоке-кабины. По словам таксистов, пассажирам в основном это нравится. Оценили такое новаторство и в ТикТоке, куда они выкладывают видео.

К слову, доплачивать за караоке не нужно: пассажир рассчитывается только за стоимость поездки.

По наблюдениям Юриев, чаще всего такое такси заказывают люди от тридцати лет и старше. И у них даже есть постоянные клиенты, так как услуга действительно пользуется спросом.