В Мексике бандиты похитили российского путешественника и сутки держали в машине

Представители местного картеля в Мексике выкрали российского путешественника-экстремала Владимира Комарова, сообщает журнал "Вокруг света".

Владимир Комаров - велопутешественник-экстремал, который не боится проезжать по опасным и труднодоступным местам на планете.

В окрестностях города Нуэво-Ларедо в Мексике его ждали большие неприятности. Будучи там, Владимир выкладывал в сеть ролики, где он «культурно выпивал с мексиканскими работягами». В какой-то момент к нему подъехали неизвестные на машине.

По словам россиянина, их «допрос» длился два часа: мексиканцы спрашивали о родине Владимира, путешествиях и цели прибытия в Мексику. Затем отправили в палатку «ждать старших».

Воспользовавшись этим, велосипедист вышел на связь в соцсетях, чтобы попросить подписчиков отслеживать его по GPS. И в какой-то момент геолокация прекратила обновляться, общественность запаниковала.

Но через 24 часа Комаров объявился и сообщил, что с ним все в порядке. Он уточнил, что его целые сутки держали в машине и возили по "странным" местам, и позже высадили недалеко от города Монтеррей, рекомендовав больше не появляться в Нуэво-Ларедо.