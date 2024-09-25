В Мексике бандиты похитили российского путешественника и сутки держали в машине

17:34 2024-09-25
В Мексике бандиты похитили российского путешественника и сутки держали в машине

Велосипедист-экстремал Владимир Комаров известен тем, что не боится отправляться в самые труднодоступные и опасные места планеты.

Представители местного картеля в Мексике выкрали российского путешественника-экстремала Владимира Комарова, сообщает журнал "Вокруг света".

Владимир Комаров - велопутешественник-экстремал, который не боится проезжать по опасным и труднодоступным местам на планете.

В окрестностях города Нуэво-Ларедо в Мексике его ждали большие неприятности. Будучи там, Владимир выкладывал в сеть ролики, где он «культурно выпивал с мексиканскими работягами». В какой-то момент к нему подъехали неизвестные на машине.

По словам россиянина, их «допрос» длился два часа: мексиканцы спрашивали о родине Владимира, путешествиях и цели прибытия в Мексику. Затем отправили в палатку «ждать старших».

Воспользовавшись этим, велосипедист вышел на связь в соцсетях, чтобы попросить подписчиков отслеживать его по GPS. И в какой-то момент геолокация прекратила обновляться, общественность запаниковала. 

Но через 24 часа Комаров объявился и сообщил, что с ним все в порядке. Он уточнил, что его целые сутки держали в машине и возили по "странным" местам, и позже высадили недалеко от города Монтеррей, рекомендовав больше не появляться в Нуэво-Ларедо.

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