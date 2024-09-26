Водитель из Польши пытался ввезти 19 королевских питонов

Водитель автобуса из Польши хотел провезти на территорию Беларуси 19 королевских питонов. Он спрятал их в тайнике, оборудованном в ступеньках транспортного средства, сообщает ОНТ со ссылкой на пресс-службу ГТК.

Уточняется, что границу мужчина пересекал в пункте пропуска «Брест». Он заявил таможенникам, что везет лишь личные вещи. Но у них возникли сомнения, и автобус был отправлен на дополнительные формы контроля.

Полученная после ИДК сканограмма показала: в полости автобуса имеются нехарактерные довложения.

«Открутив на панели ступеньки саморезы, таможенники извлекли из ниши пять контейнеров с питонами. Водитель вместе с животными спрятал и 6 монометров», – рассказали в ГТК.

В отношении водителя ведется административный процесс, а питоны переданы в Минский зоопарк. Окрас контрабандных змей является эксклюзивным для зоопарка.