В мире хотя создать государство еще меньше, чем Ватикан

Самое маленькое государство может появиться в мире в скором будущем. Речь идет о Суверенном государстве ордена бекташи, оно расположится на 10 гектарах территории столицы Албании - городе Тирана.

Как уточняет журнал "Вокруг света", этот участок вчетверо меньше площади Ватикана. Тем не менее, у мини-страны будет администрация, паспорта и границы. Не будет лишь армии и отдельной судебной системы.

Бекташи - члены суфийского ордена, который был основан в XIII веке в Анатолии (территория современной Турции). К этой мусульманской конфессии принадлежали в том числе и янычары - элитные части армии Османской империи.

Религия бекташей - одна из наиболее либеральных ветвей ислама. В Албании бекташи составляют 10 процентов всего мусульманского сообщества и около 5 процентов от 2,8-миллионного населения страны.

Цель нового государства - в популяризации толерантной версии ислама.