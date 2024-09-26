В мире хотя создать государство еще меньше, чем Ватикан

18:33 2024-09-26
В мире хотя создать государство еще меньше, чем Ватикан

Оно займет несколько кварталов в столице Албании и будет популяризировать толерантную версию ислама.

Самое маленькое государство может появиться в мире в скором будущем. Речь идет о Суверенном государстве ордена бекташи, оно расположится на 10 гектарах территории столицы Албании - городе Тирана.

Как уточняет журнал "Вокруг света", этот участок вчетверо меньше площади Ватикана. Тем не менее, у мини-страны будет администрация, паспорта и границы. Не будет лишь армии и отдельной судебной системы.

Бекташи - члены суфийского ордена, который был основан в XIII веке в Анатолии (территория современной Турции). К этой мусульманской конфессии принадлежали в том числе и янычары - элитные части армии Османской империи.

Религия бекташей - одна из наиболее либеральных ветвей ислама. В Албании бекташи составляют 10 процентов всего мусульманского сообщества и около 5 процентов от 2,8-миллионного населения страны.

Цель нового государства - в популяризации толерантной версии ислама. 

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