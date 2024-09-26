В избирательные комиссии и госучреждения в США стали приходить странные посылки

18:40 2024-09-26
В избирательные комиссии и госучреждения в США стали приходить странные посылки

Одно из таких отправлений стало причиной эвакуации офиса избирательной комиссии Иллинойса в городе Спрингфилде.

ФБР начало расследование в связи со странными посылками, отправленными избирательным комиссиям и госучреждениям в Иллинойсе и ряде других штатов Америки.

Как сообщает chicago24online.com, Одно из таких отправлений стало причиной эвакуации офиса избирательной комиссии Иллинойса в городе Спрингфилде.

"Этот случай - часть более широкой тревожной тенденции, так как аналогичные посылки были посланы в не менее чем 20 других штатов", - уточняет издание.

ФБР не предоставило подробностей о содержимом отправлений или их происхождении, расследование продолжается.

По одной из версий, странные посылки могут быть связаны с попытками запугивания избирательных органов в преддверии президентских выборов. 

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