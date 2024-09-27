В США вновь растет уровень самоубийств

По данным статистики, уровень самоубийств в Америке опять растет после спада во время пандемии, сообщает chicago24online.com.

Смертность от самоубийств снизилась (на 100 000 человек) с 14,2 в предпандемическом 2018-м году до 13,5 в 2020-м году.

Но к 2022-му году снова выросла - до 14,2 смертей на 100 000 американцев. Это - данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

«С 2002-го по 2018-й годы общий уровень смертей от самоубийств вырос на 30 процентов: с 10,9 смертей на 100 000 населения до 14,2», —уточнили соавторы отчета Мэтью Гарнетт и Салли Кертин из Национального центра статистики здравоохранения.

При этом показатели самоубийств немного снизились среди мальчиков и парней в возрасте от 10 до 24 лет, но выросли среди мужчин старше 24 лет. Замечен рост таких смертей и среди женщин среднего возраста.

Основной метод самоубийства - огнестрельное оружие, тогда как ранее на первом плане была передозировка наркотических веществ.