В Новгороде обнаружили керамический горшок, которому больше 6 тысяч лет

Студенты и преподаватели Новгородского университета обнаружили в окрестностях Юрьева монастыря керамический сосуд, который относится к эпохе позднего неолита, сообщает АиФ.

Практически целый лепной горшок украшен гребенчато-ямочным орнаментом. Предварительно он датируется второй половиной четвертого тысячелетия до н.э. Его высота - около 40 см, диаметр - около 40 см.

По мнению археологов, сосуд мог использоваться для хранения продуктов - например, зерна. В ту эпоху в примитивном виде уже могло существовать земледелие, что подтверждают спорово-пыльцевые анализы.