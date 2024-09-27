В Новгороде обнаружили керамический горшок, которому больше 6 тысяч лет

19:25 2024-09-27
В Новгороде обнаружили керамический горшок, которому больше 6 тысяч лет

Практически целый лепной горшок украшен гребенчато-ямочным орнаментом, в нем могли хранить зерно.

Студенты и преподаватели Новгородского университета обнаружили в окрестностях Юрьева монастыря керамический сосуд, который относится к эпохе позднего неолита, сообщает АиФ.

Практически целый лепной горшок украшен гребенчато-ямочным орнаментом. Предварительно он датируется второй половиной четвертого тысячелетия до н.э. Его высота - около 40 см, диаметр - около 40 см.

По мнению археологов, сосуд мог использоваться для хранения продуктов - например, зерна. В ту эпоху в примитивном виде уже могло существовать земледелие, что подтверждают спорово-пыльцевые анализы.

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