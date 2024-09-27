Ford отказался от популярных моделей в пользу эксклюзива

Решение Ford прекратить производство Fiesta, Fusion, Focus и Taurus вызвало ряд вопросов у автолюбителей и экспертов. Такая судьба постигла и модели в Европе: уже исчез с рынка Mondeo, а Focus с производства планируют снять в 2025 году.

По словам гендиректора Ford Джима Фарли, компания отныне «выходит из бизнеса скучных автомобилей» и переходит к созданию «культовых».

Фарли признал: многие клиенты любили эти машины. Но, несмотря на их популярность, компания Ford не видит больше смысла инвестировать в модели Fiesta и Focus. Вместо этого планируется сосредоточится на коммерческом транспорте и электрических внедорожниках.

Преемников у данных моделей не будет: Ford рассчитывает на успех новых электрокроссоверов, которые будут построены на платформе Volkswagen MEB. Это Explorer и Capri, которые будут аналогами VW ID.4 и ID.5.

Помимо этого, ожидается электрическая версия популярного кроссовера Puma. Но, несмотря на растущий спрос на электромобили, Ford Europe отказался от идеи перейти полностью на электромобили к 2030 году.

Под «культовыми» моделями, отметил Фарли, подразумеваются Bronco, Mustang и Raptor. Компания рассчитывает, что такие автомобили как Mustang позволят Ford конкурировать с Porsche.

Фарли, ссылаясь на недавний выпуск мощного Mustang GTD, отметил: «Мы инвестируем в будущее».