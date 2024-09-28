Представители немецкой туриндустрии шантажируют коллег из Греции

15:33 2024-09-28
Представители немецкой туриндустрии шантажируют коллег из Греции

Они выступили против дополнительных сборов для туристов, которые хочет ввести эта страна.

Представители туристической индустрии Германии направили письмо главе Минтуризма Греции Ольге Кефалогианни. В нем они потребовали отменить дополнительные сборы для путешественников.

В ином случае пообещали переориентировать поток отдыхающих в эту страну, сообщает abnews.ru.

Издание отмечает, что туристы из ФРГ очень чувствительны к колебаниям цен. И новый налог для круизных пассажиров, заметный рост сбора за устойчивость к изменению климата могут стать причиной того, что путешественники вместо Греции начнут выбирать направления в Восточном Средиземноморье, пишет издание «Турпром».

Немецкие турфирмы просят также власти республики организовать перед введением сбора переходный период либо предоставить послабления для ранее проданных праздничных пакетов на 2025-й год. Сейчас отправители ждут ответа от властей Греции.

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