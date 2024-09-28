Жители Могилева вышли на большой городской велопробег, посвященный закрытию сезона

Самые активные могилевчане большим городским велопробегом попрощались с летом, сообщает Могилевонлайн.

Как уточняет издание, в масштабном мероприятии "Закрытие сезона" приняли участие более 5 тысяч могилевчан.

Участники стартовали на проспекте 17 Сентября, проехали улицы Грюнвальдскую, Минское шоссе и стартовали возле аэроклуба ДОСААФ им. Кулагина.

Кроме основной части, велосипедистов ждала разнообразная развлекательная программа, для них работали интерактивные площадки и торговые точки.