Жители Могилева вышли на большой городской велопробег, посвященный закрытию сезона

Самые активные могилевчане большим городским велопробегом попрощались с летом, сообщает Могилевонлайн.
Как уточняет издание, в масштабном мероприятии "Закрытие сезона" приняли участие более 5 тысяч могилевчан.
Участники стартовали на проспекте 17 Сентября, проехали улицы Грюнвальдскую, Минское шоссе и стартовали возле аэроклуба ДОСААФ им. Кулагина.
Кроме основной части, велосипедистов ждала разнообразная развлекательная программа, для них работали интерактивные площадки и торговые точки.
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