Белорусских маршрутчиков обяжут установить в автомобилях платежные терминалы

16:31 2024-09-28
Белорусских маршрутчиков обяжут установить в автомобилях платежные терминалы

Такая норма начнет действовать в стране с 1-го ноября 2025-го года, решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В маршрутках, которые курсируют по дорогам Беларуси, должны быть установлены платежные терминалы, сообщает Белта.

Данное решение принято постановлением Совмина и Нацбанка №704/22 и опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В список объектов и видов деятельности, где юридические лица и индивидуальные предприниматели устанавливают карточные платежные терминалы, добавлен новый пункт — «городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории M2».

Эта норма начинает действовать с 1-го ноября 2025-го года.

Также меняется срок вступления в силу нормы по приему платежей с использованием кассового оборудования. Раньше дедлайн был 1-го июля 2025-го года, но теперь его сдвинули на год.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
17:14

Инга Райтова

На аукцион в Германии выставлен 6-колесный пикап на базе Porsche 944

На аукцион в Германии выставлен 6-колесный пикап на базе Porsche 944

Свою жизнь автомобиль начал, как Porsche 944 в 1987 году, а потом его переоборудовали в легковой грузовик.
Инга Райтова
17:07

Инга Райтова

Россиянка сделал укол ботоксом и заразилась ботулизмом

Россиянка сделал укол ботоксом и заразилась ботулизмом

Жительница Махачкалы получила процедуру в Москве, оттуда полетела в Турцию, где ей стало очень плохо.
Инга Райтова
16:24

Инга Райтова

Жители Могилева вышли на большой городской велопробег, посвященный закрытию сезона

Жители Могилева вышли на большой городской велопробег, посвященный закрытию сезона

В масштабном мероприятии приняли участие более 5 тысяч самых активных могилевчан.
Инга Райтова
16:16

Инга Райтова

Ученые предлагают уменьшить скорость лайнеров, чтобы сократить выбросы CO2

Ученые предлагают уменьшить скорость лайнеров, чтобы сократить выбросы CO2

По их данным, уменьшение скорости самолетов даже на 15 процентов позволит сократить выбросы углекислого газа на 5-7 процентов.
Инга Райтова
16:06

Инга Райтова

Разработку белков для лекарств доверили ИИ

Разработку белков для лекарств доверили ИИ

ИИ-модель EvoRank концентрируется на оптимизации функциональности белков для реальных целей.
Инга Райтова
15:33

Инга Райтова

Представители немецкой туриндустрии шантажируют коллег из Греции

Представители немецкой туриндустрии шантажируют коллег из Греции

Они выступили против дополнительных сборов для туристов, которые хочет ввести эта страна.