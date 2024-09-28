Белорусских маршрутчиков обяжут установить в автомобилях платежные терминалы

В маршрутках, которые курсируют по дорогам Беларуси, должны быть установлены платежные терминалы, сообщает Белта.
Данное решение принято постановлением Совмина и Нацбанка №704/22 и опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В список объектов и видов деятельности, где юридические лица и индивидуальные предприниматели устанавливают карточные платежные терминалы, добавлен новый пункт — «городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории M2».
Эта норма начинает действовать с 1-го ноября 2025-го года.
Также меняется срок вступления в силу нормы по приему платежей с использованием кассового оборудования. Раньше дедлайн был 1-го июля 2025-го года, но теперь его сдвинули на год.
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