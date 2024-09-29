В Telegram появилась опция платных подарков

17:50 2024-09-29
В Telegram появилась опция платных подарков

Они напоминают анимированные стикеры, туда также входят разнообразные гифки: хлопушка, праздничный крокодил с дудками, клоун, большое сердце и так далее.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канала «Код Дурова», в бета-версии мессенджера Telegram появились цифровые подарки.

Они напоминают анимированные стикеры, туда входят разнообразные гифки - например, хлопушка, праздничный крокодил с дудками, клоун, большое сердце, плачущий утенок, орангутанг за работой и другие.

При отправке таких подарков собеседнику на экране тоже появляются соответствующие эффекты, причем к гифке можно присоединить небольшое сообщение. Пользователи могут воспользоваться и функцией анонимной отправки: в таком случае адресант отображаться в подписи не будет.

Получатель и отправитель могут видеть дату отправки подарка. А еще - информацию, от кого и кому он прислан, а также сообщение. Некоторые подарки могут иметь ограниченную серию - скажем, количество крокодилов с дудками ограничено 1000 штук.

Подарки можно купить за внутренние «звезды» телеграма - по цене от 25 до 2000. Пользователи также получат специальный раздел, где можно хранить подарки и обменять их обратно на «звезды» для доступа к платному контенту каналов либо приобретения Toncoin с комиссией в 15%.

Внутренняя валюта в мессенджер была добавлена в июне 2024 года. Пользователи с ее помощью могут оплатить приложения, цифровые товары и услуги в экосистеме Telegram.

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