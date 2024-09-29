Бывшая девушка основателя Playboy Хью Хефнера рассказала о грязи в его особняке

Бывшая девушка основателя Playboy Хью Хефнера заявила, что его легендарный особняк грязный, пишет Рамблер.

Кендра Уилкинсон поселилась во дворце Playboy в 18 лет и стала одной из молодых девушек, время от времени вступавших с хозяином в интимные отношения. Она провела в Хью Хефнера пять лет и покинула его в 2009 году, когда встретила будущего мужа.

Вспоминая тот период жизни, Улкинсон признала, что этот опыт плохо отразился на ее психическом здоровье.

При этом Уилкинсон не жалеет о своем выборе и считает, что весело провела юность. Она также рассказала, что в особняке Playboy было много собачьих экскрементов.

«Собачье дерьмо было повсюду, — утверждает Кендра. - А Хеф ходил по дому и подбирал его голыми руками».