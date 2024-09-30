Российские ученые близки к созданию цифрового двойника человека

17:56 2024-09-30
Российские ученые близки к созданию цифрового двойника человека

Они помогут избежать рисков для жизни пациента и отработать различные сценарии его лечения на виртуальной копии.

Молодые ученые Пермского государственного национального исследовательского университета вместе с коллегами из других российских вузов и медорганизаций разработали технологию создания цифровых моделей человеческих органов, сообщает еcopravda.ru.

Эта работа позволит делать прогнозы в патологических изменениях организма после болезней и травм, а также - оптимизировать тактику лечения.

В пресс-службе Минобрнауки России заявили: исследователи физико-математического института ПГНИУ завершили разработку создания цифровых двойников органов человека. Данные модели помогут избежать рисков для жизни пациента и отработать различные сценарии лечения на виртуальной копии.

По словам руководителя проекта Марины Барулиной, цифровые модели органов учитывают индивидуальные геометрические особенности человека и помогают прогнозировать вероятные патологические изменения.

Это позволяет найти оптимальную тактику хирургического вмешательства, а также - оценить ожидаемые результаты.

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