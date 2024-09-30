Автопроизводитель из Британии Aston Martin ожидает ухудшения продаж в 2024 году

Крупный британский производитель автомашин премиум-класса Aston Martin ухудшил свой прогноз продаж в 2024-м году. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз компании.

Новая оценка предполагает сокращение ранее запланированных объемов продаж на нынешний год на 15 процентов. Компания считает, что до конца 2024 года сможет реализовать машин на тысячу меньше, чем ожидалось.

В Aston Martin на этом фоне спрогнозировали падение прибыли концерна по итогам 2024-го года.

Глава концерна Эдриан Холлмарк заявил: для достижения «амбициозных целей в 2024 году требовались почти идеальные условия». Но нынешние реалии не подразумевают выхода на новый уровень. Под этим подразумеваются негативные последствия продолжающихся перебоев в поставках разного рода компонентов.

На продажах автомобилей Aston Martin также негативно сказалась слабая макроэкономическая ситуация в КНР, который является одним из лидеров по объему закупок продукции компании.

После заявления компании акции Aston Martin упали в стоимости на 20 процентов.