В Санкт-Петербурге за 250 тысяч долларов продается квартира, где жил Достоевский

18:18 2024-09-30
В Санкт-Петербурге за 250 тысяч долларов продается квартира, где жил Достоевский

4-комнатная квартира на втором этаже кирпичного дома 1839-го года постройки находится в доме на углу Владимирского проспекта и Графского переулка.

Квартира, в которой несколько лет жил русский писатель Федор Достоевский, выставлена в Петербурге на продажу за 25,5 миллиона российских рублей, что соответствует примерно 250 тысячам долларов, сообщает РИА Новости.

"Внимaниe цeнителям иcтории, литературы и инвестoрaм! Квaртирa, где пpoживaл pуcский писaтeль, филocoф, публициcт, клаccик миpовoй литeрaтуpы Ф.M. Дoстоевcкий. Имeнно здесь он написал poман "Бедные люди", – говорится в объявлении.

4-комнатная квартира на втором этаже кирпичного дома 1839-го года постройки составляет свыше 100 квадратных метров. Окна квартиры выходят на Владимирский проспект и на Графский переулок.

Продавец запросил цену за недвижимость в размере 25,5 миллиона рублей. Это соответствует средней рыночной стоимости подобного жилья в Петербурге.

К слову, эту квартиру в своих воспоминаниях упоминал современник писателя Дмитрий Григорович. "Дом, где мы жили, находился на углу Владимирской улицы и Графского переулка. А квартира состояла из двух комнат с тремя окнами и кухни", – писал Григорович.

На этом доме размещена мемориальная доска, где сообщается, что Достоевский жил здесь в 1842-1845 годах.

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