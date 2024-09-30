В Китае показали скафандр, созданный для будущей высадки на Луну

Китайское агентство пилотируемых космических полетов официально представило скафандр для работы астронавтов из КНР на Луне, сообщает журнал "Вокруг света".

Разработка лунных скафандров в стране ведется в рамках программы изучения и освоения спутника Земли. Предполагается, что первые представители Китая высадятся на Луну еще до 2030 года.

Для достижения данной цели космическое агентство страны разрабатывают пилотируемый корабль, ракету-носитель сверхтяжелого класса Long March 10, лунный посадочный модуль и ровер, с помощью которого астронавты смогут ездить по Луне.

Разработчики уточнили, что представленный «выходной костюм» сделан из материалов, обеспечивающих защиту от лунной пыли, радиации экстремальных температур. Шлем костюма оснащен двумя камерами с разным фокусным расстоянием, пульт управления системами расположен на груди.

Лунный скафандр рассчитан на условия низкой гравитации: он довольно легок и обеспечивает свободу движений, в нем можно приседать и нагибаться.

Пока планируется, что в ходе первой высадки на Луну два китайских астронавта на поверхности спутника проведут около шести часов. А последующие миссии будут более долгими.