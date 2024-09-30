Владельцы гибридных авто пообещали повышенный расход топлива зимой

19:36 2024-09-30
Владельцы гибридных авто пообещали повышенный расход топлива зимой

Сильная сторона авто, где в конструкции есть электродвижка и ДВС, одновременно является и его слабой стороной.

Руководитель отдела обучения российского НПК «Автоприбор» Артём Березин рассказал Газете.ру об эксплуатации гибридных автомобилей в зимний период. 

По словам эксперта, сильная сторона таких транспортных средств - наличие в конструкции одновременно электродвижка и ДВС - является одновременно и его слабой стороной.

Дело в том, что у обоих моторов - урезанные характеристики. Кроме того, у гибридных машин ёмкость батарей меньше, чем у полноценных электрокаров.

Березин добавил при этом, что зимой такие ограничения становятся заметнее. Гибридная машина при сильном морозе может исчерпать возможности движения буквально через 60–80 км. На холоде проседает и динамика движения.

Зимой такие машины могут столкнуться также с повышением расхода топлива - это вызвано тем, что на холоде они чаще переключается на бензиновый движок, чтобы компенсировать ограниченную ёмкость батареи.

Неприятный сюрприз, считает эксперт, ждёт зимой владельца гибридного авто, связан и с зарядкой АКБ: она будет более медленной. А вот разряжается батарея на холоде довольно быстро.

Березин посоветовал тем, кто планирует подзаряжать батарею от бытовых источников питания, приобрести надёжный стабилизатор тока. В ином случае при очередном перепаде напряжения в сети можно даже столкнуться с воспламенением транспортного средства.

И отметил еще одну деталь: для прогрева гибридных машин потребуется больше времени, чем для обычного авто. 

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