Даже спустя тридцать с лишним лет после ухода Фредди Меркьюри его смерть овеяна покрывалом тайны

12:04 2024-10-01
Даже спустя тридцать с лишним лет после ухода Фредди Меркьюри его смерть овеяна покрывалом тайны

Если одни поклонники считают, что место захоронения урны с его прахом неизвестно, то другие утверждают, что нашли его в Лондоне.

Жизнь и смерть легендарного музыканта Фредди Меркьюри окутана тайной. Поклонники исполнителя даже спустя тридцать с лишним лет после ухода кумира не знают, где именно захоронен его прах.

Доподлинно известно только, что тело звезды было кремировано, и в захоронении праха участвовали только его возлюбленная Мэри Остин и семья. Таково было желание певца - по одной из версий, он якобы опасался, что фанаты могут даже раскопать его могилу.

Однако некоторые из поклонников заявили, будто узнали, где на самом деле покоится прах музыканта. Это - кладбище Кенсал-Грин в Западном Лондоне. 

Как писала The Daily Mirror, поводом так полагать стала обнаруженная там табличка с надписью: «С любовью в память о Фарухе Бульсаре».

На ней также написано по-французски «Чтобы вечно быть с тобой со всей моей любовью». Подобные таблички на британских кладбищах устанавливаются на специальных постаментах.

Фарух Бульсара - имя, которое Фредди Меркьюри получил при рождении и сменил на псевдоним в 1971 году - при создании Queen.

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