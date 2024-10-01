Бабушка из Китая потрясла соцсети своей молодой внешностью

Бабушка из Китая очень удивила пользователей соцсетей молодым видом, сообщает Газета.ру. Люди, глядя на нее, принимают женщину за молодую мать.

Молодая китайская бабушка получила популярность в соцсетях после того, как выложила видео со своей внучкой. Зрители, глядя на кадры, принимали китаянку за молодую мать и отказывались верить, что у нее есть внуки.

Сама женщина призналась, что не ожидала подобного интереса к своей персоне.

Свой точный возраст бабушка не назвала, но уточнила, что ей уже за 40 лет. Женщина объяснила хороший внешний вид регулярным уходом за кожей, спортивными тренировками и соблюдением сбалансированного питания.

Советы китаянки по сохранению молодости и здоровья пользователи оценили очень высоко.