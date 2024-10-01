Бабушка из Китая потрясла соцсети своей молодой внешностью

12:19 2024-10-01
Бабушка из Китая потрясла соцсети своей молодой внешностью

Подписчики отказываются верить, что у женщины есть внуки и принимают ее за юную мать.

Бабушка из Китая очень удивила пользователей соцсетей молодым видом, сообщает Газета.ру. Люди, глядя на нее, принимают женщину за молодую мать.

Молодая китайская бабушка получила популярность в соцсетях после того, как выложила видео со своей внучкой. Зрители, глядя на кадры, принимали китаянку за молодую мать и отказывались верить, что у нее есть внуки.

Сама женщина призналась, что не ожидала подобного интереса к своей персоне.

Свой точный возраст бабушка не назвала, но уточнила, что ей уже за 40 лет. Женщина объяснила хороший внешний вид регулярным уходом за кожей, спортивными тренировками и соблюдением сбалансированного питания.

Советы китаянки по сохранению молодости и здоровья пользователи оценили очень высоко. 

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