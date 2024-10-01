Шри-Ланка с 1 октября отменила визы для белорусов и граждан 34 других стран

Власти Шри-Ланки с 1 октября 2024-го года запускают безвизовый въезд для граждан Беларуси и еще 34 стран. Такое решение принято в августе 2024-го и знаменует значительное изменение в иммиграционной политике островного государства, сообщает prufy.ru.

Въезд по визе, которая обходилась белорусам 50-60 долларов США (в зависимости от способа подачи документов и способа оплаты), действовал до середины 2023 года.

С 24 октября 2023 года Шри-Ланка стала экспериментально выдавать визы гражданам Беларуси, России и еще 5 стран в пилотном режиме.

Эксперимент планировалось завершить 31 марта 2024-го года, но потом его несколько раз продлевали - в связи с положительными результатами и ростом заинтересованности со стороны туристов.