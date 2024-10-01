Какие странные фобии мучили Маяковского и Булгакова

12:54 2024-10-01
Какие странные фобии мучили Маяковского и Булгакова

Поэт революции страшно боялся грязи, а автор «Мастера и Маргариты» боялся засыпать, потому что ночью ему часто снились кошмары.

Многие известные классики русской и мировой литературы сталкивались с сильными личными страхами, оказывающими влияние на их творчество и жизнь, пишет Рамблер.

Например, поэт Владимир Маяковский с самого раннего детства имел сильный страх перед грязью. Это было не просто проявление педантичности: отец звезды умер от заражения крови, когда занозил руку, и это стало причиной развития у будущего литератора фобии.

Маяковский был так обеспокоен возможностью контакта с грязью, что старался избегать любых ситуаций, которые могли повлиять на его гигиену.

А автор романа «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков страдал от другого рода фобии. Писателя мучили ночные кошмары, причем они были такие реалистичные, что после пробуждения ему сложно было отделить сон от реальности.

Такие состояния пугали Булгакова и даже влияли на его состояние в течение дня. Страх писателя перед засыпанием становился все сильнее с каждым новым кошмаром и оставлял сильный отпечаток на восприятии окружающего мира.

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