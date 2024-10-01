Таксист из Омска построил дом на колесах и поехал в путешествие на Алтай

Омский таксист Александр Веретельник - любитель путешествий. Чтобы поездки обходились дешевле и были комфортными для всей семьи, мужчина своими руками построил дом на колесах.

На это у него ушло три года и около 3 тысяч долларов в российском эквиваленте. Таксист обустроил в прицепном доме поддон для продуктов, а второй ярус оборудовал как обеденную зону, способную превращаться в спальное место для ребенка.

В доме есть и отопление, которое запускается дизельным нагревателем. А также кухня - она уместилась в багажнике. Родниковая вода поступает в кран на кухне из двух 20-литровых канистр.

Эту конструкцию водитель такси поставил на учет в ГИБДД: в техпаспорте дом числится платформой.

Это осенью Александр впервые поехал в тур в своем автодоме на Алтай, который стал для него одним из излюбленных мест для путешествий. Дом на колесах не подвел: дорога оказалась очень удачной.