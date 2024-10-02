В Беларуси вступил в законную силу запрет на ловлю рыбы

18:21 2024-10-02
В Беларуси вступил в законную силу запрет на ловлю рыбы

Нарушителям грозит большой штраф, им также придется в тройном размере компенсировать нанесенный природе ущерб.

С 1 октября 2024-го года по 15 апреля 2025-го в Беларуси устанавливается ежегодный запрет на ловлю рыб всех видов на зимовальных ямах. Об этом сообщает Могилевонлайн со ссылкой на Белорусское общество охотников и рыболовов.

Данная мера обусловлена тем, что в естественных условиях рыбы скапливаются на зимовальных ямах либо на более глубоких участках водоемов, потому становятся слишком уязвимыми. Как правило, рыбы при этом используют из года в год одни и те же ямы для зимовки.

Минсельхозпрод И Национальная академия наук определили перечень зимовальных ям, расположенных на белорусских водоемах, где рыбалка запрещена уже с 1 октября.

Нарушителям грозит штраф размером от 10 до 30 базовых величин. Им, кроме того, придется компенсировать в тройном размере ущерб, причиненный природе, за каждую незаконно выловленную особь.

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