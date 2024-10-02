В первом полугодии в Беларуси почти в 2,5 раза выросли продажи новых легковых автомобилей

19:35 2024-10-02
В первом полугодии в Беларуси почти в 2,5 раза выросли продажи новых легковых автомобилей

За этот период на организованном рынке страны реализовано более 10 000 новых легковых машин.

Почти в два с половиной раза увеличились в Беларуси в первом полугодии 2024-го года продажи новых легковых автомобилей.

Об этом заявил первый замглавы МАРТ Иван Вежновец, сообщает Белта. По словам Вежновца, за этот период на организованном рынке страны продано более 10 000 новых легковых машин, что почти в два с половиной раза больше, нежели в первом полугодии 2023-го года.

"Думаю, что нынешний год закончим с существенным ростом", - подчеркнул замглавы МАРТ.

Среди факторов роста продаж чиновник выделил представленность новых марок, а также рост доходов населения и действующие механизмы кредитования.

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