ВОЗ поставила знак равенства между зависимостью от смартфонов и курением

Всемирная организация здравоохранения призвала страны мира к возможному ограничению на использование смартфонов - по аналогии с курением, сообщает Газета.ру.

Директор отдела национальных стратегий и систем здравоохранения ВОЗ Наташа Аззопарди Мускат считает: чтобы ограничить негативное влияние на подростков технологий, нужно ограничить возраст владельцев смартфонов, поднять цены на устройства, а также запретить их использование в определенных местах по аналогии с курением.

«Эти инструменты, как и в любых других сферах, могут успешно и эффективно использоваться», — добавила Мускат.

Она подчеркнула, что неконтролируемое использование подростками смартфонов может негативно отразиться на их учебе, ментальном здоровье и продуктивности работы.