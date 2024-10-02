ВОЗ поставила знак равенства между зависимостью от смартфонов и курением

19:38 2024-10-02
ВОЗ поставила знак равенства между зависимостью от смартфонов и курением

Всемирная организация здравоохранения призывает по аналогии с табаком ограничить использование смартфонов.

Всемирная организация здравоохранения призвала страны мира к возможному ограничению на использование смартфонов - по аналогии с курением, сообщает Газета.ру.

Директор отдела национальных стратегий и систем здравоохранения ВОЗ Наташа Аззопарди Мускат считает: чтобы ограничить негативное влияние на подростков технологий, нужно ограничить возраст владельцев смартфонов, поднять цены на устройства, а также запретить их использование в определенных местах по аналогии с курением.

«Эти инструменты, как и в любых других сферах, могут успешно и эффективно использоваться», — добавила Мускат.

Она подчеркнула, что неконтролируемое использование подростками смартфонов может негативно отразиться на их учебе, ментальном здоровье и продуктивности работы.

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