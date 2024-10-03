Землю скоро накроет мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря "прогуляется" по Земле 4-5 октября. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу российского Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По данным ученых, буря на пике колебания магнитного поля может достигнуть уровня G3. То есть - третьего балла из пяти возможных.

Ученые при этом уточнили, что буря будет иметь двойной профиль. Это значит, что первый пик придется на 4 октября, когда к Земле придет медленное плотное ядро солнечной материи. А второй этап магнитной бури ожидает землян в ночь на 5 октября.

Астрономы отмечают: этот временной график отражает структуру непропорционального плазменного облака.

Судя по всему, она образована не одним, а двумя плотными сгустками солнечной материи.