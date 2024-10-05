90-летний американский дальнобойщик попал в Книгу рекордов Гиннесса

Водитель автофургона Дойл Арчер из Канзаса попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый пожилой в мире действующий дальнобойщик.

За рулем грузовика, признался мужчина, он провел свыше 60 лет своей жизни. За это время водитель проехал по территории США не один миллион километров.

Дальнобойщик говорит, что он не понимает словосочетания «выйти на пенсию». Дойл заверил: пока ему позволяет здоровье, из профессии он не уйдет и продолжит водить машину.

По словам Арчера, ему доводилось перевозить на своей машине самые разные грузы, какие только можно поместить в прицеп фуры.

На своем примере пожилой американец доказал, что возраст на самом деле - всего лишь цифра, и настоящее мастерство и страсть к возрастным ограничениям никакого ограничения не имеют.