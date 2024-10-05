Ученые обнаружили в Египте уникальную гробницу дочери одного из древних правителей

18:47 2024-10-05
Ученые обнаружили в Египте уникальную гробницу дочери одного из древних правителей

4000-летнее захоронение знатной египтянки было сразу в двух саркофагах, помещенных один в другой.

Международная группа археологов из Египта и Германии обнаружила 4000-летнюю гробницу дочери Джефаихапи, который был богатым древнеегипетским правителем провинции Асьют, пишет Газета.ру.

Женщина была захоронена в двух саркофагах, которые поместили один в другой.

Как сообщает Министерство туризма и древностей Египта, дочь Джефаихапи завали Иди. Она умерла в возрасте до 40 лет, у нее был дефект одной из ног. Ее отец правил Асьютом во времена Срединного царства Египта, его дочь жила во времена правления Сенусерта I (примерно 1961-1917 гг. до н. э.).

Захоронение в двух саркофагах, отметили исследователи, необычное явление. Оба найденных гроба хорошо сохранились. Они покрыты сложными текстами, которые призваны помочь усопшим найти дорогу в царство Подземного мира.

Больший из двух саркофагов имеет длину 2,6 метра, меньший - 2,3 метра. Археологи обнаружили также в захоронении остатки крышки гроба и деревянные фигурки. Одна из таких фигурок изображает стоящую женщину, ею может быть сама Иди.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
18:35

Инга Райтова

Универсал Lada Iskra засняли на фото почти без камуфляжа

Универсал Lada Iskra засняли на фото почти без камуфляжа

Ожидается, что в продаже этот автомобиль появится одновременно с обычными Lada Iskra, то есть в начале 2025 года.
Инга Райтова
18:20

Инга Райтова

90-летний американский дальнобойщик попал в Книгу рекордов Гиннесса

90-летний американский дальнобойщик попал в Книгу рекордов Гиннесса

За рулем грузовика он провел свыше 60 лет своей жизни и проехал за это время по территории США не один миллион километров.
Инга Райтова
17:21

Инга Райтова

В США судят американку за любовь к бездомным животным

В США судят американку за любовь к бездомным животным

Женщина приютила в своем доме 37 кошек и собак, но они содержались не в лучших условиях.
Инга Райтова
16:31

Инга Райтова

Volkswagen из-за проблем с тормозами отзывает 1,5 тысячи Atlas

Volkswagen из-за проблем с тормозами отзывает 1,5 тысячи Atlas

Компания уже приняла меры, чтобы устранить проблемы: на автомобилях бесплатно заменят главный тормозной цилиндр.
Инга Райтова
16:21

Инга Райтова

В Польше появилась наночасовня, где обязанности священника исполняет нейросеть

В Польше появилась наночасовня, где обязанности священника исполняет нейросеть

Цифровой падре обучен отвечать на специальные вопросы, связанные с приходом и религией.
Инга Райтова
21:45

Инга Райтова

Уролог Индароков перечислил признаки нехватки тестостерона у мужчин

Уролог Индароков перечислил признаки нехватки тестостерона у мужчин

В этом списке снижение полового влечения, негативный психоэмоциональный фон, усталость, а также проблемы со сном и излишним весом.