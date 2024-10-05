Ученые обнаружили в Египте уникальную гробницу дочери одного из древних правителей

Международная группа археологов из Египта и Германии обнаружила 4000-летнюю гробницу дочери Джефаихапи, который был богатым древнеегипетским правителем провинции Асьют, пишет Газета.ру.

Женщина была захоронена в двух саркофагах, которые поместили один в другой.

Как сообщает Министерство туризма и древностей Египта, дочь Джефаихапи завали Иди. Она умерла в возрасте до 40 лет, у нее был дефект одной из ног. Ее отец правил Асьютом во времена Срединного царства Египта, его дочь жила во времена правления Сенусерта I (примерно 1961-1917 гг. до н. э.).

Захоронение в двух саркофагах, отметили исследователи, необычное явление. Оба найденных гроба хорошо сохранились. Они покрыты сложными текстами, которые призваны помочь усопшим найти дорогу в царство Подземного мира.

Больший из двух саркофагов имеет длину 2,6 метра, меньший - 2,3 метра. Археологи обнаружили также в захоронении остатки крышки гроба и деревянные фигурки. Одна из таких фигурок изображает стоящую женщину, ею может быть сама Иди.