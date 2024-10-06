Американский миллионер бросил успешный бизнес, чтобы заняться любимым хобби

Американский миллионер по имени Джордж Эпплинг решил бросить успешную карьеру бизнес-аналитика и полностью посвятить себя историческим реконструкциями, пишет Рамблер.

Эпплинг получил в школе хорошее образование, затем тонкости ведения бизнеса изучал в университете в штате Техас. После получения диплома его пригласили на высокооплачиваемую должность в престижную консалтинговую фирму.

Американец в рамках работы объездил почти весь мир, накопил более миллиона долларов и занял руководящий пост.

Но к 40 годам аналитик понял, что его главной мечтой всегда было воссоздание событий эпохи Средних веков. Тогда Эпплинг бросил свою работу и стал соучредителем ежегодной ярмарки в своем штате. Так он смог превратить хобби в полноценный бизнес, используя свои знания о мировой истории.