В Японии появилась мода на свадьбы без женихов

20:26 2024-10-06
В Японии появилась мода на свадьбы без женихов

Исходя из этого тренда, японское агентство Cerca Travel запустило специальную услугу под названием «соло-свадьба».

Все чаще молодые японки предпочитают праздновать свою свадьбу в одиночестве, пишет Marie Claire.

Японские девушки считают, что отсутствие жениха - не повод отказывать себе в празднике. 

Исходя из этого тренда, японское агентство Cerca Travel запустило специальную услугу под названием «соло-свадьба». Она стоит 320 тысяч иен (более 2 тысяч долларов) и предназначена для незамужних девушек, которые хотели бы на один день стать принцессой.

В «пакет невесты» входят традиционные атрибуты, начиная от профессиональной фотосессии до ночи в отеле.

Агентство при этом предлагает подыскать клиентке компаньона для праздничного ужина, если той это необходимо.

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