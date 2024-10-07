Смотритель зоопарка в Японии воровал еду у шимпанзе

19:22 2024-10-07
Смотритель зоопарка в Японии воровал еду у шимпанзе

Работающий в отделе ухода за животными сотрудник отнимал у примата овощи и фрукты.

Смотрителя зоопарка поймали в Японии на краже еды у шимпанзе, сообщает Газета.ру. Мужчине теперь грозит тюремный срок.

Администраторы зоопарка в городе Осака заметили, что стали исчезать запасы еды для шимпанзе, причем с большой скоростью. И решили провести расследование.

Во время разбирательств было установлено, что работающий в отделе ухода за животными сотрудник воровал у примата овощи и фрукты.

Мужчина взят под стражу. Мотивы, которые сподвигли его на это преступление, представитель зоопарка раскрыть отказался, сославшись на продолжающееся расследование.

Мнения пользователей соцсетей по поводу необычного инцидента разделились: если одни в шутку предположили заработки фигуранта на перепродаже фруктов, то другие предположили трудности в жизни смотрителя.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
20:20

Инга Райтова

Каковы на вкус арбузы-гиганты, трудно ли их вырастить

Каковы на вкус арбузы-гиганты, трудно ли их вырастить

Фермер из Астрахани вырастил ягоду весом в 78 килограммов и стал звездой соцсетей и местного агрофестиваля.
Инга Райтова
19:51

Инга Райтова

Новые технологии помогут избавиться от самовозгорания аккумуляторов электромобилей

Новые технологии помогут избавиться от самовозгорания аккумуляторов электромобилей

Усиленный слой безопасности из специального материала способен блокировать поток электричества на самых ранних стадиях перегрева.
Инга Райтова
20:26

Инга Райтова

В Японии появилась мода на свадьбы без женихов

В Японии появилась мода на свадьбы без женихов

Исходя из этого тренда, японское агентство Cerca Travel запустило специальную услугу под названием «соло-свадьба».
Инга Райтова
20:07

Инга Райтова

Популярную модель Mitsubishi признали смертельно опасной

Популярную модель Mitsubishi признали смертельно опасной

При этом ее продажи в США растут: в третьем квартале 2024-го года реализация Mitsubishi Mirage увеличились на 125 процентов.
Инга Райтова
19:10

Инга Райтова

Американский миллионер бросил успешный бизнес, чтобы заняться любимым хобби

Американский миллионер бросил успешный бизнес, чтобы заняться любимым хобби

К 40 годам аналитик Джордж Эпплинг понял, что его главной мечтой всегда было воссоздание событий эпохи Средних веков.
Инга Райтова
18:47

Инга Райтова

Ученые обнаружили в Египте уникальную гробницу дочери одного из древних правителей

Ученые обнаружили в Египте уникальную гробницу дочери одного из древних правителей

4000-летнее захоронение знатной египтянки было сразу в двух саркофагах, помещенных один в другой.