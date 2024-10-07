Смотритель зоопарка в Японии воровал еду у шимпанзе

Смотрителя зоопарка поймали в Японии на краже еды у шимпанзе, сообщает Газета.ру. Мужчине теперь грозит тюремный срок.

Администраторы зоопарка в городе Осака заметили, что стали исчезать запасы еды для шимпанзе, причем с большой скоростью. И решили провести расследование.

Во время разбирательств было установлено, что работающий в отделе ухода за животными сотрудник воровал у примата овощи и фрукты.

Мужчина взят под стражу. Мотивы, которые сподвигли его на это преступление, представитель зоопарка раскрыть отказался, сославшись на продолжающееся расследование.

Мнения пользователей соцсетей по поводу необычного инцидента разделились: если одни в шутку предположили заработки фигуранта на перепродаже фруктов, то другие предположили трудности в жизни смотрителя.