Несколько штатов и округ Колумбия в США подали на TikTok в суд

19:08 2024-10-08
Несколько штатов и округ Колумбия в США подали на TikTok в суд

Популярную соцсеть заподозрили в содействии сексуальной эксплуатации несовершеннолетних пользователей.

TikTok обвинили в использовании программного обеспечения, вызывающего у молодых людей, привыкание, а также - в содействии сексуальной эксплуатации несовершеннолетних пользователей, сообщает Лента.ру.

Иски соответствующего содержания подали в отношении этой соцсети подали 13 штатов США и округ Колумбия. Авторы обращений убеждены: ТikTok старается заставить детей как можно дольше и чаще смотреть контент. Этот ресурс, кроме того, искажает информацию об эффективности модерации контента.

Генпрокурор Калифорнии Роб Бонт заявил: TikTok делает людей зависимыми от соцсетей, чтобы увеличить корпоративную прибыль. Его коллега из Нью-Йорка Летиция Джеймс также уверена, что молодые люди из-за таких ресурсов, как TikTok, испытывают трудности с психическим здоровьем.

Генеральный прокурор Вашингтона Брайан Швалб добавил, что TikTok ведет нелицензированный бизнес по переводу средств посредством прямых трансляций и функций виртуальной валюты.

TikTok, кроме того, обвинили в содействии сексуальной эксплуатации несовершеннолетних пользователей. Данную точку зрения обосновали тем, что прямые трансляции, а также виртуальная валюта TikTok «работают, как виртуальный стрип-клуб без возрастных ограничений».

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