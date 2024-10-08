Американка после проигрыша в казино купила по пути домой выигрышный лотерейный билет

Невезение сопроводило жительницу Вирджинии при посещении казино. Возвращаясь домой после проигрыша, раздосадованная женщина позвонила родным.

Она покинула игорное заведение, села в поезд, но затем вышла на одной из станций, где на оставшиеся деньги купила лотерейный билет.

Американка сразу его проверила его, и тот оказался выигрышным. Буквально за секунду она стала богаче на 50 тысяч долларов. И вновь позвонила близким, чтобы рассказать, что к ней вернулась удача.

По словам победительницы, выигранные средства она потратит на оплату счетов и благотворительность, остаток положит на накопительный счет.