Презентован уникальный Ferrari Roma Spider Tailor Made с салоном из дерева, резины и песка

18:34 2024-10-09
Презентован уникальный Ferrari Roma Spider Tailor Made с салоном из дерева, резины и песка

Машина пополнит экспозицию Ferrari One of a Kind в Музее Энцо Феррари в Модене, чтобы показать необычные варианты отделки салона и декора.

Новым экспонатом - кабриолетом Roma Spide от отделения Tailor Made - пополнилась экспозиция выставки Ferrari One of a Kind в Музее Энцо Феррари.

Автомобиль демонстрирует не столько возможности программы персонализации, сколько инновационные техники производства. Материал обивки сидений здесь получен путем переплетения тонких полосок резины и кожи от старых шин, роза ветров и координата Маранелло на капот нанесли с помощью лазера.

Для отделки салона использовали также кожу бесхромового дубления и древесину. Но самый шик - декоративная накладка на центральной консоли, которая создана из снятого с отливок в литейном цехе формовочного песка.

Фирма Montblanc специально для спайдера выпустила ручку в цвете Oro Mida - с пером из золота с платиновым покрытием. Есть и блокнот - обтянутый кожей Rosso Bologna и Pelle Metalizzata Oro Mida (такой же, какой обшит интерьер Roma Spider).

Изменения не коснулись техники. Двигатель - турбированный V8 3.9, который 4 раза побеждал в конкурсе International Engine of the Year. Коробка представляет собой восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Мощность - 620 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. До ста километров кабриолет разгоняется за 3,4 секунды, до 200 километров - за 9,7 секунды. Максимальная скорость более 320 километров в час.

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