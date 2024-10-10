Пилот Turkish Airlines умер во время полета, и летевший из Сиэтла в Стамбул борт запросил аварийную посадку в Нью-Йорке

Самолет авиакомпании Turkish Airlines вынужденно совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Причиной стала смерть капитана судна во время выполнения рейса.

Самолет Airbus A350-900 летел из Сиэтла в Стамбул. 59-летнему пилоту Ильджехину Пехливан, стало плохо на высоте, он потерял сознание. Экипаж незамедлительно принял меры, попытавшись оказать первую помощь, но все усилия оказались безрезультатными. Капитан скончался до посадки.

По словам представителя Turkish Airlines Яхья Устуна, Пехливан работал в компании с 2007-го года и в марте этого года проходил медобследование, которое не выявило каких-то отклонений или проблем со здоровьем.

Пассажиров пересадили на другой рейс, и авиакомпания приняла все меры, чтобы минимизировать задержку.

Смерть пилота во время выполнения рейса - событие редчайшее в гражданской авиации, инциденты подобного рода тщательно расследуют.