В США за 5 лет тысячи детей перенесли операции и другие процедуры по смене пола

19:55 2024-10-11
В США за 5 лет тысячи детей перенесли операции и другие процедуры по смене пола

Общие расходы на эти процедуры составили почти 120 миллионов долларов, в этом деле лидируют штаты Калифорния, Массачусетс и Нью-Йорк.

Тысячи детей в США прошли процедуры по смене пола, в их числе - операции, блокаторы полового созревания, гормональная терапия. Эти данные собрала национальная группа наблюдения Do No Harm, чтобы привлечь внимание к масштабу таких вмешательств среди несовершеннолетних.

Группа состоит из медработников, выступающих против программ трансгендерной медицинской помощи, сообщает сhicago24online.com.

Согласно оценке экспертов, 5747 несовершеннолетних с 2019 по 2023 год перенесли операции по смене пола, еще 13 994 - получили различные виды лечения, связанные с трансгендерным переходом.

Общие расходы на такие процедуры составили почти 120 миллионов долларов. В этом деле лидируют Калифорния, Массачусетс и Нью-Йорк. В частности, в Калифорнии расходы на операции по смене пола среди подростков превысили 28 миллионов долларов и охватили более 2000 пациентов.

В Массачусетсе на такие цели потратили около 10 миллионов долларов, охватив 671 пациента. А в Нью-Йорке лечение по смене пола за этот период получили 1154 ребенка.

Наибольшее число необратимых операций тоже проведено в Калифорнии, где хирургические процедуры прошли 1359 несовершеннолетних.

Do No Harm подчеркивает: эти данные отражают лишь минимальные оценки происходящего и недооценивают масштаб проблемы. По мнению медиков, малолетние пациенты в ходе таких процедур подвергают риску свое здоровье и жизнь.

В отчёте группы составлен также список “Грязной дюжины”. Это - 12 больниц, которые, по мнению Do No Harm, наиболее активны в продвижении лечения по смене пола для детей.

Эта ситуация вызывает споры по всей Америке, ставя вопросы о правах детей, роли медицины, а также политической ответственности взрослых.

Инга Райтова
20:30

Инга Райтова

В Китае дебютировал новый кроссовер Lynk&Co Z20 2025 года

В Китае дебютировал новый кроссовер Lynk&Co Z20 2025 года

Эта же модель, только с индексом Z02, в ближайшем будущем будет презентована на Парижском автосалоне.
Инга Райтова
20:19

Инга Райтова

Москвичка после неудачной пластики лица получила «улыбку Джокера»

Москвичка после неудачной пластики лица получила «улыбку Джокера»

После SMAS-лифтинга в московской клинике у девушки остались ожоги и глубокие шрамы.
Инга Райтова
19:04

Инга Райтова

После вспышек на Солнце к Земле идет крупное облако плазмы

После вспышек на Солнце к Земле идет крупное облако плазмы

На ближайшие два дня ученые дали крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз: нашу планету из-за этого может накрыть магнитная буря класса G5.
Инга Райтова
18:50

Инга Райтова

В Европе хотят ввести для туристов цифровые паспорта

В Европе хотят ввести для туристов цифровые паспорта

Эти меры предложены для того, чтобы ускорить пограничный контроль, а также обеспечить более безопасные поездки.
Инга Райтова
18:26

Инга Райтова

Пилот Turkish Airlines умер во время полета, и летевший из Сиэтла в Стамбул борт запросил аварийную посадку в Нью-Йорке

Пилот Turkish Airlines умер во время полета, и летевший из Сиэтла в Стамбул борт запросил аварийную посадку в Нью-Йорке

59-летний Ильджехин Пехливан в марте этого года проходил медобследование, которое не выявило каких-то отклонений или проблем со здоровьем.
Инга Райтова
18:34

Инга Райтова

Презентован уникальный Ferrari Roma Spider Tailor Made с салоном из дерева, резины и песка

Презентован уникальный Ferrari Roma Spider Tailor Made с салоном из дерева, резины и песка

Машина пополнит экспозицию Ferrari One of a Kind в Музее Энцо Феррари в Модене, чтобы показать необычные варианты отделки салона и декора.