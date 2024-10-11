В США за 5 лет тысячи детей перенесли операции и другие процедуры по смене пола

Тысячи детей в США прошли процедуры по смене пола, в их числе - операции, блокаторы полового созревания, гормональная терапия. Эти данные собрала национальная группа наблюдения Do No Harm, чтобы привлечь внимание к масштабу таких вмешательств среди несовершеннолетних.

Группа состоит из медработников, выступающих против программ трансгендерной медицинской помощи, сообщает сhicago24online.com.

Согласно оценке экспертов, 5747 несовершеннолетних с 2019 по 2023 год перенесли операции по смене пола, еще 13 994 - получили различные виды лечения, связанные с трансгендерным переходом.

Общие расходы на такие процедуры составили почти 120 миллионов долларов. В этом деле лидируют Калифорния, Массачусетс и Нью-Йорк. В частности, в Калифорнии расходы на операции по смене пола среди подростков превысили 28 миллионов долларов и охватили более 2000 пациентов.

В Массачусетсе на такие цели потратили около 10 миллионов долларов, охватив 671 пациента. А в Нью-Йорке лечение по смене пола за этот период получили 1154 ребенка.

Наибольшее число необратимых операций тоже проведено в Калифорнии, где хирургические процедуры прошли 1359 несовершеннолетних.

Do No Harm подчеркивает: эти данные отражают лишь минимальные оценки происходящего и недооценивают масштаб проблемы. По мнению медиков, малолетние пациенты в ходе таких процедур подвергают риску свое здоровье и жизнь.

В отчёте группы составлен также список “Грязной дюжины”. Это - 12 больниц, которые, по мнению Do No Harm, наиболее активны в продвижении лечения по смене пола для детей.

Эта ситуация вызывает споры по всей Америке, ставя вопросы о правах детей, роли медицины, а также политической ответственности взрослых.