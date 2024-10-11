Москвичка после неудачной пластики лица получила «улыбку Джокера»

20:19 2024-10-11
Москвичка после неудачной пластики лица получила «улыбку Джокера»

После SMAS-лифтинга в московской клинике у девушки остались ожоги и глубокие шрамы.

26-летняя москвичка получила «улыбку Джокера» после неудачной процедуры по подтяжке лица в клинике, сообщает Телеграм-канал Mash.

Девушка решила сделать SMAS-лифтинг, и после этого на ее лице появились ожоги, а также глубокие шрамы. В клинике пообещали клиентке исправить ситуацию и попросили не жаловаться в полицию.

Та согласилась, но позже ей заявили, что сделать операцию не могут из-за слишком глубоких шрамов.

Пострадавшая обратилась в трудовую инспекцию. Как сообщил источник, из клиники после этого ей стали поступать угрозы.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
20:30

Инга Райтова

В Китае дебютировал новый кроссовер Lynk&Co Z20 2025 года

В Китае дебютировал новый кроссовер Lynk&Co Z20 2025 года

Эта же модель, только с индексом Z02, в ближайшем будущем будет презентована на Парижском автосалоне.
Инга Райтова
19:55

Инга Райтова

В США за 5 лет тысячи детей перенесли операции и другие процедуры по смене пола

В США за 5 лет тысячи детей перенесли операции и другие процедуры по смене пола

Общие расходы на эти процедуры составили почти 120 миллионов долларов, в этом деле лидируют штаты Калифорния, Массачусетс и Нью-Йорк.
Инга Райтова
19:04

Инга Райтова

После вспышек на Солнце к Земле идет крупное облако плазмы

После вспышек на Солнце к Земле идет крупное облако плазмы

На ближайшие два дня ученые дали крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз: нашу планету из-за этого может накрыть магнитная буря класса G5.
Инга Райтова
18:50

Инга Райтова

В Европе хотят ввести для туристов цифровые паспорта

В Европе хотят ввести для туристов цифровые паспорта

Эти меры предложены для того, чтобы ускорить пограничный контроль, а также обеспечить более безопасные поездки.
Инга Райтова
18:26

Инга Райтова

Пилот Turkish Airlines умер во время полета, и летевший из Сиэтла в Стамбул борт запросил аварийную посадку в Нью-Йорке

Пилот Turkish Airlines умер во время полета, и летевший из Сиэтла в Стамбул борт запросил аварийную посадку в Нью-Йорке

59-летний Ильджехин Пехливан в марте этого года проходил медобследование, которое не выявило каких-то отклонений или проблем со здоровьем.
Инга Райтова
18:34

Инга Райтова

Презентован уникальный Ferrari Roma Spider Tailor Made с салоном из дерева, резины и песка

Презентован уникальный Ferrari Roma Spider Tailor Made с салоном из дерева, резины и песка

Машина пополнит экспозицию Ferrari One of a Kind в Музее Энцо Феррари в Модене, чтобы показать необычные варианты отделки салона и декора.