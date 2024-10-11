Москвичка после неудачной пластики лица получила «улыбку Джокера»

26-летняя москвичка получила «улыбку Джокера» после неудачной процедуры по подтяжке лица в клинике, сообщает Телеграм-канал Mash.

Девушка решила сделать SMAS-лифтинг, и после этого на ее лице появились ожоги, а также глубокие шрамы. В клинике пообещали клиентке исправить ситуацию и попросили не жаловаться в полицию.

Та согласилась, но позже ей заявили, что сделать операцию не могут из-за слишком глубоких шрамов.

Пострадавшая обратилась в трудовую инспекцию. Как сообщил источник, из клиники после этого ей стали поступать угрозы.