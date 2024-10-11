В Китае дебютировал новый кроссовер Lynk&Co Z20 2025 года

20:30 2024-10-11
В Китае дебютировал новый кроссовер Lynk&Co Z20 2025 года

Эта же модель, только с индексом Z02, в ближайшем будущем будет презентована на Парижском автосалоне.

Официальная презентация нового кроссовера Lynk&Co Z20 2025-го года состоялась в Китае. Эта же модель, только с индексом Z02, скоро дебютирует и на Парижском автосалоне.

В Китае ее продажи начнутся до конца текущего года. Вероятно, что в эти же сроки автомобиль появится и на европейском рынке. По слухам, цена кроссовера 170-180 тысяч юаней (около 25 тысяч долларов).

Длина кроссовера 4460 мм, ширина 1845 мм, а высота - 1573 мм. Размер колесной базы составляет 2755 мм. Автомобиль повторяет стиль, который характерен для моделей Lynk&Co. У него сложная головная оптика, отсутствует радиаторная решетка прямоугольной формы.

Передний бампер отличает спортивный дизайн. Сзади есть выступ, похожий на спойлер, вдоль него вытянуты несколько светодиодных лент

Китайский кроссовер комплектуется одним электродвигателем, установленным сзади. Его максимальная мощность - 272 л.с. В комплекте идет аккумулятор емкостью 61,47 кВт*ч (в Европе 66 кВт*ч). Запас хода достигает 530 километров.

В более дорогих версиях сила электродвигателя возрастает до 340 л.с. Аккумулятор китайской модели способен поддерживать быструю зарядку: за 15 минут дальнобойность возрастает на 370 километров.

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