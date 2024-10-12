«КамАЗ» презентовал инновационный грузовик, который ездит без солярки и бензина

12:09 2024-10-12
«КамАЗ» презентовал инновационный грузовик, который ездит без солярки и бензина

Машина грузоподъёмностью свыше 20 тонн работает на водородных топливных элементах и способна проехать на водороде 400 километров.

Автопроизводитель «КамАЗ» показал вице-премьеру России Александру Новаку новый водородный грузовик, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал No Limits.

«На «Электрозаводе» вице-премьеру РФ Александру Новаку показали грузовик на водородных топливных элементах «КамАЗ-53193». Грузоподъёмность этой машины составляет свыше 20 тонн, она способна проехать на водороде 400 км», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года продажи грузовых автомобилей в России снизились на 32,6 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года.

На первое место по продажам грузовиков в августе вышел китайский бренд Sitrak, «КамАЗ» - на втором месте. За ними следуют китайские Shacman, Dongfeng и FAW. 

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