Richard Mille выпустила часы премиум-класса в стиле гиперкара McLaren W1

Richard Mille вместе с McLaren выпустила часы RM 65-01 McLaren W1 Edition, их стоимость составляет 373 000 доллара. У часов сложный автоматический механизм, состоящий из 480 деталей, и уникальный дизайн.

На создание таких часов авторов вдохновили дизайн и технические характеристики гиперкара McLaren W1 - это самый мощный и быстрый автомобиль компании. Часы разработаны с акцентом на функциональность, а также надежность в реальных условиях эксплуатации.

Механизм работает с частотой 5 Гц, это позволяет отслеживать время с точностью до одной десятой доли секунды. Одна из фишек часов - функция сплит-хронографа, позволяющая засекать время сразу для двух параллельных событий.

Для управления хронографом на корпусе расположены три кнопки. А четвертая кнопка «Jump Start» мгновенно активирует механизм при разрядке часов. Полный завод часов осуществляется путем 125 нажатий.

Корпус выполнен из карбона и титана, что гарантирует лёгкость и высокую прочность. Водонепроницаемость до 50-ти метров достигается благодаря специальным герметизирующим прокладкам.

McLaren намерен выпустить 399 экземпляров гиперкара W1 стоимостью 2,6 миллиона долларов каждый. Владелец автомобиля сможет приобрести еще и часы с выгравированным серийным номером, соответствующим номеру машины. Всего планируется выпустить 500 экземпляров RM 65-01 McLaren W1 Edition.