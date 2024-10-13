Полиция Калифорнии отказалась пересаживаться на автомобили Tesla

Полицейские в Калифорнии пожаловались на автомобили Tesla, пишет The Drive. По словам стражей порядка, машины Илона Маска для несения службы не подходят.

В частности, полицейские посетовали, что офицерам не очень удобно садиться и выходить из электромобиля, а на заднем сиденье машины может расположиться лишь один задержанный. То есть, для поимки преступников надо будет использовать сразу несколько авто.

Полицейские также остались недовольны запасом хода машины. По их словам, ждать зарядки, если в авто подозреваемый, может быть опасно.

Как уточняет Газета.ру, с 2035 года в Калифорнии хотят запретить продажи новых автомобилей на бензине и дизеле.

Для местных полицейских недавно закупили несколько седанов Tesla Model 3, потратив на эти цели около 150 тысяч долларов. Полицейские доработки обошлись еще в 35 тысяч долларов.