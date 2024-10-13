В Китае создали самую мощную в мире плавучую ветряную турбину

16:02 2024-10-13
В Китае создали самую мощную в мире плавучую ветряную турбину

Она способна обеспечить энергией порядка 37 000 домохозяйств, сэкономить 25 000 тонн угля и сократить выбросы углекислого газа на 62 000 тонн.

Самая мощная на планете плавучая морская ветряная турбина, мощность которой оценивается в 20 мегаватт, сошла с производственной линии в городе Яньчэн, сообщает интернет-издание Shine.

Система разработана китайскими инженерами, она имеет ветроколесо диаметром 260 метров, а площадь захвата составляет 53 100 квадратных метров - это соответствует размеру примерно семи стандартных футбольных полей.

Турбина способна вырабатывать 62 миллиона кВт·ч электроэнергии за год. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией порядка 37 000 домохозяйств, сэкономить 25 000 тонн угля и сократить выбросы углекислого газа на 62 000 тонн.

Благодаря полупогружной плавучей платформе, а также дополненной интеллектуальными технологиями управления и датчиков системе швартовки, турбина позволяет использовать в глубоководных районах энергию ветра, обеспечивая стабильную работу.

Сектор возобновляемой энергетики КНР в контексте стремления властей страны увеличить долю электроэнергии из неископаемых источников, в последнее время активно набирает обороты.

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