Японские таксисты, чтобы привлечь пассажиров, притворяются ниндзя и телохранителями

В Японии пассажиры платят таксистам за то, что те притворяются телохранителями и ниндзя, сообщает Газета.ру.

В частности, такие услуги оказывает фирма Sanwa Koutsu за дополнительные 5 тысяч иен (около 30 долларов). За эту сумму таксист приедет в черном костюме, в солнцезащитных очках и будет управлять автомобилем с суровым лицом.

При высадке он будет размахивать водяным пистолетом и пуленепробиваемым портфелем, чтобы "защитить" VIP-клиента.

С такой же целью пассажиры заказывают таксистов в костюмах ниндзя с сюрикенами. Водители-ниндзя обычно предоставляют услуги трансфера из аэропорта и пользуются популярностью среди иностранцев, которым позволено сделать фотографии с таксистами.