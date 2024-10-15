Новый Ford Bronco выпущен в версии в стиле Baja Bronco из 70-х

19:11 2024-10-15
Новый Ford Bronco выпущен в версии в стиле Baja Bronco из 70-х

Корни нынешней модели уходят в легендарные Baja Bronco Билла Строппа, блиставшие в американских ралли-рейдах полвека назад.

Современную версию Baja Bronco из 70-х выпустила компания Ford. Оформленный в стиле гоночных вездеходов Билла Строппа внедорожник будет предложен с двухдверным кузовом, подвеской на компонентах Bronco Raptor, двигателем V6 EcoBoost.

Новинке от «заряженного» внедорожника достанется также кузовная краска Code Orange.

Корни нынешнего Bronco уходят в легендарные Baja Bronco Билла Строппа, блиставшие в американских ралли-рейдах 1970-х годов. Нынешний вариант будет развивать 335 лошадиных сил и 563 Нм крутящего момента.

Штатно на Bronco Stroppe Special Edition установлена подвеска H.O.S.S 3.0 и электронноуправляемые амортизаторы Fox - с внутренним байпасом, которые выдерживают скоростные заезды по пустыням.

Стандартное оснащение включает размыкаемый передний стабилизатор (для лучшей артикуляции колес), шины Goodyear Territory RT внешним диаметром 35 дюймов и селектор режимов движения G.O.A.T. 

Остальные новшества - косметические: окраска кузова в стиле оригинальных Baja Bronco (пущенный снизу красно-оранжевый колер Code Orange впервые используется вне линейки Raptor), матовый черный капот, стальной передний бампер, расширители колесных арок и так далее.

Продажи Bronco Stroppe Special Edition стартуют в январе 2025 года. Он будет стоить около 60 тысяч долларов.

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