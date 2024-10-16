В Испании женщина скончалась после укуса домашнего хомяка

Гражданка Колумбии, мать двоих детей, умерла в испанском городе Вильярреале после укуса домашнего хомяка, сообщает m24.ru.

Хомяк укусил хозяйку за палец, женщина после этого обратилась за медпомощью в больницу, на крыльце которой потеряла сознание.

Врачи провели ей сердечно-легочную реанимацию, но так и не сумели привести пациентку в чувство.

Предварительной причиной ее смерти была названа сильная аллергическая реакция на укус хомяка, которая могла стать вызвать анафилактический шок.

Детям погибшей потребовалась помощь психологов.