В Испании женщина скончалась после укуса домашнего хомяка

19:28 2024-10-16
В Испании женщина скончалась после укуса домашнего хомяка

Грызун укусил хозяйку за палец, она обратилась за медпомощью в больницу, но на крыльце клиники потеряла сознание.

Гражданка Колумбии, мать двоих детей, умерла в испанском городе Вильярреале после укуса домашнего хомяка, сообщает m24.ru.

Хомяк укусил хозяйку за палец, женщина после этого обратилась за медпомощью в больницу, на крыльце которой потеряла сознание.

Врачи провели ей сердечно-легочную реанимацию, но так и не сумели привести пациентку в чувство.

Предварительной причиной ее смерти была названа сильная аллергическая реакция на укус хомяка, которая могла стать вызвать анафилактический шок. 

Детям погибшей потребовалась помощь психологов.

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